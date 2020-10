Il tragico incidente e il dolore dei fans: “Daniele sarà operato”

PALERMO – “Forza Daniele, ritorna più forte di prima mi dispiace moltissimo per tuo zio un abbraccio a te e alla tua famiglia”. “Andrà bene l’operazione, sei un leone. Sei una forza della natura vita mia, non conosco persone più forti di te, hai vinto tante battaglie vinci anche questa. Tu non molli mai, ritornerai più forte di prima avrai i tuoi angeli con te a darti la forza. Riprenditi che abbiamo bisogno di te”. Sono soltanto alcuni dei messaggi rivolti a Daniele De Martino sulle sue pagine social, il cantante neomelodico palermitano di 25 anni ieri rimasto coinvolto in un drammatico incidente sulla Palermo-Catania.

Lo scontro e i soccorsi

Era a bordo di una Porsche Cayenne insieme allo zio Stefano Cardella, ed era alla guida dell’auto che al momento dell’impatto sarebbe stata ferma a bordo strada. In base a quanto ricostruito finora, il conducente di un furgone avrebbe perso il controllo finendo contro la macchina nel tratto autostradale compreso tra Gerbini e Catenanuova. Dopo il terribile schianto sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanze ed elisoccorso, mentre i vigili del fuoco hanno estratto l’uomo e il giovane nipote dall’auto diventata un groviglio di lamiere. Per Cardella, 56 anni, non c’è stato nulla da fare, mentre il conducente del furgone è stato trasportato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

‘Un delicato intervento chirurgico’

Accertamenti medici anche per De Martino, rimasto lievemente ferito: “Le sue condizioni sono stabili – scrive su Facebook il suo manager Salvo la Rosa – verrà operato oggi pomeriggio, ma state tranquilli: tornerà più forte di prima. Tutti i suoi concerti ed eventi sono sospesi”. In serata un ulteriore aggiornamento: “Daniele De Martino dovrà sottoporsi presso l’ospedale San Marco di Catania, ad un delicato intervento chirurgico definito comunque “di routine” dallo staff medico. L’appuntamento, inizialmente previsto per oggi, è programmato per le 8 di domani. Il manager di Daniele, Salvo La Rosa, ringrazia (anche a nome dell’interessato) per le innumerevoli dimostrazioni di affetto e vicinanza e si scusa delle mancate risposte ai tantissimi messaggi e telefonate in un momento così delicato. Non mancheremo, comunque di aggiornarvi, su questa pagina Facebook. Si ribadisce che, al momento, tutti gli impegni lavorativi dell’artista Daniele De Martino sono sospesi sino a data da destinarsi. Un caloroso abbraccio da Daniele e Salvo”.

I messaggi e la solidarietà

Sono centinaia i fans che attendono notizie, che chiedono di essere aggiornati sulle condizioni del giovane cantante molto conosciuto tra gli appassionati del neomelodico. Molti di loro hanno saputo di quello che era successo tramite uno dei primi post apparsi sulla rete. A condividerlo è stato Tony Colombo, altro noto cantante neomelodico palermitano che ha recentemente lavorato con De Martino: “Tragico incidente sulla A/19 Palermo-Catania: un morto e due feriti tra cui l’artista Daniele De Martino fortunatamente illeso, a perdere la vita il carissimo Stefano, zio di Daniele. sentite condoglianze alla famiglia”, ha scritto.

Aggiornamento ore 11.20: “L’intervento chirurgico al quale si è dovuto sottoporre l’artista Daniele De Martino è attualmente ancora in corso. Non ci sono giunte al momento notizie dalla sala operatoria. Sarà nostra cura informarvi quanto prima. Salvo La Rosa, manager di Daniele, ribadisce (anche a nome dell’interessato) la gratitudine per le tantissime dimostrazioni di affetto e stima”, lo comunica l’ufficio stampa del cantante sulla pagina Facebook.