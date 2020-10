SANCATALDESE – Il tecnico della Sancataldese, Alessandro Settineri, ha parlato in seguito al pareggio arrivato contro il Favara in Coppa. Ecco le sue parole:

“Entrambe le squadre abbiamo usato questa gara per sperimentare, per esempio io ho schierato i ragazzi con un 3-5-2 che avevamo provato solo in allenamento. Sono soddisfatto perché ho schierato cinque Under all’esordio e hanno fatto bene. Al ritorno ce la giocheremo, ma onestamente la priorità è al campionato”.