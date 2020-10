PALERMO– Mentre scriviamo, ci sono quattordici positivi al Covid al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo. Un numero che viene definito ‘critico’ da chi opera sul campo, per un motivo preciso. Perché le postazioni con l’ossigeno nell’area Covid che è stata ricavata, separandola da quelle ordinarie, sono appunto quattordici: questo è il calcolo che arriva. E sono tutte occupate da pazienti con insufficienza respiratoria, in attesa di ricovero. Gli altri, con sintomi meno gravi, vengono mandati a casa.

Una situazione d’emergenza? Forse sì. Una situazione verosimilmente vicina all’emergenza. La sanità siciliana si sta confrontando con un impegno molto forte, non solo a Palermo. Uomini e mezzi sul fronte di una insidiosa pandemia. Uomini e mezzi che, già a regime ordinario, vanno un po’ in sofferenza. In assessorato c’è una permanente e febbrile attività di controllo, senza soste. Si fanno i conti con il virus in tempo reale, con l’assessore Razza in prima linea per cercare di organizzare le risorse a disposizione. Il quadro generale appare, davvero, più che vicino all’emergenza.

Partinico già ai limiti

L’ospedale di Partinico, ‘riconvertito’ al Coronavirus, è al limite dei ricoveri, anche se si sta operando, grazie all’abnegazione del suo personale, per alzare l’asticella. Non preoccupa al momento la terapia intensiva con tre ospiti. Il punto problematico sta nei ricoveri Covid ‘normali’. Quaranta posti disponibili sono volati via in pochi giorni. Al momento, si fanno i salti mortali per ricavarne ancora nel fine settimana. Da lunedì dovrebbe andare meglio con un numero di posti in più, forse fino a cinquanta, che potrebbe aggiungersi al pacchetto. Pure dal pronto soccorso dell’ospedale ‘Cervello’ arrivano segnali di inquietudine, con tanti positivi presenti.

Civico, ‘chiusa’ Medicina

Stanotte, poi, è stato coperto un caso positivo all’ospedale Civico, nel reparto di Medicina: un paziente. Dall’ospedale fanno sapere che si stanno seguendo i provvedimenti previsti: tamponi molecolari a tutti, tra personale e pazienti. Il reparto resterà isolato e non verranno effettuati nuovi ricoveri, prima del ritorno all’operatività.

L’allarme di Razza

Una situazione, appunto, non semplice, su cui gli esperti si stanno confrontando. Il commissario per l’emergenza a Palermo, il dottore Renato Costa, uomo di comprovate capacità ed esperienza, è sul pezzo. L’assessore Ruggero Razza ha dichiarato proprio stamattina: “Entro oggi alla luce della valutazione sull’andamento epidemiologico, l’assessorato della Salute proporrà al presidente della Regione l’adozione di provvedimenti contenitivi per alcuni comuni e aree caratterizzate da un numero elevato di contagi da Coronavirus”. Non potranno reggere a lungo gli ospedali in trincea, ovunque. Questa è la battaglia di tutti.

Aggiornamento: “La situazione è seria, ma lo è già da un po’, non allarmante – dice il commissario per l’emergenza Covid a Palermo e provincia, il dottore Renato Costa -. Noi seguiamo passo dopo passo tutti i numeri, anche quelli del pronto soccorso, e abbiamo una visione chiara del problema. Ripeto: il sistema al momento regge. Già nel fine settimana a Partinico potranno esserci venticinque posti in più”.