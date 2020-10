La nuotatrice si stava preparando per alcune gare in programma a Budapest

Il covid non fa distinzioni e non conosce personalità più o meno famose. Nella giornata di ieri è arrivata la positività di Valentino Rossi, che non prenderà parte al Gp di Aragon in Spagna.

Ma quella del campione del motociclismo non è l’unica, perché sempre nella giornata di ieri la nuotatrice Federica Pellegrini ha annunciato la sua positività tramite il suo profilo Instagram (in alto alcune foto delle sue Stories che la ritraevano in lacrime).

La scoperta per la Pellegrini è arrivata durante gli allenamenti: “Purtroppo ho una brutta notizia – dichiara – ieri ho smesso l’allenamento perché avvertivo dei dolori e nel tragitto verso casa mi è venuto anche il mal di gola. Così oggi pomeriggio ho fatto il tampone e sono risultata positiva al Covid”.

La plurimedagliata si stava preparando per delle gare di nuoto in programma a Budapest, che adesso dovrà saltare: “Avrei dovuto partite lunedì per Budapest per partecipare alla Isl (la gara a squadre che è una sorta di Champions del nuoto, ndr), non vedevo l’ora di tornare in acqua e cominciare finalmente una stagione normale anche perché stavo bene e mi ero allenata bene. Invece devo fermarmi ancora e intanto mi sottoporrò a dieci giorni di quarantena”.