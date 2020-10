Si gira Cyrano e il SudEst diventa un grande set

“Ma poi cos’è un bacio?[..] Un apostrofo rosa tra le parole t’amo, un segreto detto sulla bocca”. Queste dolci parole sono opera di Edmond Rostand e del suo Cyrano de Bergerac. Ma di certo Rostand non si sarebbe immaginato che, anni e anni dopo, il regista Joe Wright, noto per film acclamatissimi come “Espiazione” o “L’ora più buia”, avrebbe deciso di trasportare la sua opera (con qualche libertà, si specifica) sul grande schermo, sotto forma di musical.

Il cast è a dir poco stellare, con l’ormai noto al pubblico, e vincitore di quattro Emmy e un Golden Globe, Peter Dinklage (Game of Thrones) come Cyrano, e Haley Bennett come Roxanne/Rossana, già vista in film come “La ragazza del treno” e “Swallow”.

Ma, a grande sorpresa, la Sicilia sarà altrettanto protagonista, diventando ancora una volta musa di Hollywood. E’ infatti tra Noto, Ragusa, l’Etna e Scicli, che Wright ha deciso di ambientare le sue riprese. Il regista aveva fatto dei sopralluoghi e si è interessato soprattutto agli interni di Palazzo Castelluccio e Palazzo Nicolaci, e alla suggestiva chiesa di San Matteo alla rocca di Scicli. Il comun del Ragusano, già set delle indagini del Commissario Montalbano diventa quindi il teatro delle avventure del “nasuto” e poetico Cyrano.

Il primo ciack una settimana fa, fuori Palazzo Ducezio, nel centro storico di Noto, rimasto bloccato fin dalle prime luci per iniziare le riprese, che dovrebbero durare altri due mesi.

(Nella foto di Gage Skidmore, l’attore Peter Dinklage)