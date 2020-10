PALERMO – Il Palermo è pronto a tornare in campo per cercare la prima vittoria stagionale. Mister Boscaglia sa che la sfida nasconde diverse insidie e non sarà una passeggiata, perché il Bisceglie ha calciatori di categoria e giovani con voglia di guadagnarsi un futuro importante.

“Bisceglie è una squadra classica, di categoria, ha un mix di giovani e meno giovani. Sono abituati a lottare in campi di Serie C – dichiara Boscaglia in conferenza stampa – e l’hanno dimostrato, giochiamo in un campo piccolo, non perfetto come condizione di manto. Ci sarà da battagliare e fare una partita sporca”.

Il livello di forma della squadra rosanero non è omogeneo perché alcuni calciatori sono arrivati da poco, ma lo staff sta lavorando per metterli tutti in condizione: “Il programma di lavoro personalizzato c’è sempre, da noi sono arrivati giocatori da poco, ma vale sempre. Le partite – continua il tecnico – possono dare qualcosa in più perché abbiamo bisogno di giocare, capiremo, parlando anche con i giocatori, chi potrà fare i 90′ o no. Somma e Palazzi non saranno utilizzabili domani, così come Marconi”.

Il Palermo domani non potrà sbagliare perché significherebbe vedere la testa della classifica allontanarsi: “Tutte le partite sono da non sbagliare, non posso permettermi oggi di guardare a lungo termine, non possiamo sprecare energie pensando a chi ci sta davanti in classifica. Dobbiamo perdere energie pensando a chi ci troviamo di fronte ogni domenica. Il campionato è lungo, naturalmente questi punti persi non ce li ridarà nessuno, vogliamo riprenderci subito e dimostrare che non siamo quelli visti nelle prime partite. Questa settimana abbiamo lavorato bene. Non vedo questa gara come una gara spartiacque”.

In settimana l’allenatore del Bisceglie, Giovanni Bucaro, ha messo in guardia i suoi parlando del Palermo: “Ha ragione – dichiara Boscaglia-, il Palermo è il Palermo, non dice cavolate, è una persona seria, dice la verità. Il Palermo è il Palermo e deve avere l’obiettivo di vincere sempre, dobbiamo anche capire che di fronte ci troveremo una squadra allenata bene con giocatori di categoria. Noi siamo una squadra forte che sta raggiungendo il livello di forma ottimale. Chi ci troveremo di fronte darà qualcosa in più perché siamo il Palermo”.

La dirigenza rosanero, in questi ultimi giorni, per non far spiare gli allenamenti, ha piazzato dei teloni sia al “Pasqualino” di Carini che al “Barbera”: “Una squadra di calcio non fa vedere gli allenamenti, funziona così, ma ci sono campi di allenamento dove si vede tutto. Non va bene scrivere cosa facciamo perché si danno vantaggi agli avversari. Se vogliamo bene al Palermo – continua l’allenatore rosanero- dobbiamo parlarne tra noi. Il telone va messo perché è giusto che sia così, poi ci sarà una volta dove la gente potrà assistere agli allenamenti. Secondo me è sbagliato dire e scrivere cosa facciamo”

“Poca sintonia tra me e la società visto che si parla di gente che non assiste agli allenamenti? Questa è follia. Secondo me non c’è risposta da dare. Se volete bene al Palermo non potete fare queste domande, secondo me, non volete bene al Palermo. Il rapporto tra me e la società è straordinario, parlo sempre con Sagramola e Castagnini, abbiamo risolto alcune questioni di campo anche a Carini, dove a breve metteremo qualcosa per migliorarlo. Mi sembra folle pensare che non ci sia sintonia, per gli allenamenti c’è un protocollo da rispettare. Non credo che le altre squadre facciano vedere gli allenamenti, a me piace che vengano i tifosi”.

Il tecnico ha parlato anche del modulo che userà domani: “Giocheremo con la difesa a 3, non siamo pronti per giocare a 4. Almici sta bene, non si è allenato sempre a Verona. Potrebbe essere della partita domani, ma devo decidere se dall’inizio o in corso. Floriano può fare l’esterno a destra o sinistra. in una squadra offensiva può giocare come esterno d’attacco”.

In chiusura il tecnico ha parlato della condizione psicologica e fisica della squadra: “Ho visto la squadra molto bene, quello che sta succedendo fa parte della normalità abbiamo avuto tante problematiche. Forse si sta esagerando, ma ci può stare, dobbiamo anche recuperare una gara in casa. La squadra sta bene a livello psicologico e di forma. Dobbiamo metterci in testa che quello che sta succedendo fa parte di un percorso di crescita. Tutto questo può succedere, in realtà saremmo contentissimi di avere 9 punti, ma dobbiamo rimboccarci le maniche. Di testa stiamo bene, dobbiamo rialzarci e lavorare con testa, cuore e gambe”.