Elezioni universitarie, i Giovani democratici contro Galvagno

CATANIA – “Manifestiamo profonda indignazione per l’intervento a gamba tesa da parte di rappresentanti istituzionali in seno all’Assemblea Regionale Siciliana, nel caso di specie il deputato regionale Gaetano Galvagno, appartenente al gruppo Fratelli d’Italia, in merito allo svolgimento delle elezioni universitarie per il rinnovo delle rappresentanze studentesche in seno ai vari organi di governo d’Ateneo”. A dichiararlo sono i Giovani Democratici del Circolo Gramsci di Catania.

“Numerose associazioni iscritte all’albo dell’Università degli Studi di Catania hanno recentemente manifestato preoccupazione, data la particolare situazione derivante dalla pandemia da Sars-cov2 e la recente emanazione di provvedimenti governativi restrittivi dovuti al pericoloso aumento della curva di contagi, in merito allo svolgimento delle elezioni”, si legge nella nota.

“Riteniamo che le associazioni universitarie contrarie all’eventuale rinvio delle elezioni universitarie – proseguono – dovrebbero parlare con la voce dei propri iscritti e dei propri organi associativi e non tramite la voce di un deputato regionale che dovrebbe occuparsi di questioni attinenti al suo ruolo istituzionale. Lo stesso, travalicando i confini istituzionali del proprio ruolo in maniera inaccettabile ed inopportuna, ritiene di poter influenzare le decisioni in merito alle elezioni universitarie e di poter disquisire in sostituzione di associazioni che, a quanto pare, sono sua diretta espressione”.

“Particolarmente gravi e inaccettabili sono inoltre i toni utilizzati dal deputato regionale Galvagno – sottolineano – che, da uomo delle istituzioni, considera l’esercizio democratico del voto, la rappresentanza studentesca e gli studenti che vi si dedicano come parte di unico processo volto esclusivamente a “raccattare voti”; paradossale se tali considerazioni provengono da chi considera quale problematica preminente il mero raggiungimento del quorum per legittimare una tornata elettorale, piuttosto che garantire la massima partecipazione degli studenti alla vita e allo sviluppo dell’Ateneo”.

“Chiediamo al deputato regionale Galvagno – concludono i Giovani Democratici del Circolo Gramsci – di occuparsi esclusivamente dei temi propri del suo ruolo istituzionale e di non interferire con la già difficile situazione dell’Ateneo di Catania.