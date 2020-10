PALERMO – “Il virus non è nelle scuole. Il virus si diffonde fuori dalle scuole”. Giusto Catania, dirigente dell’istituto comprensivo ‘Giuliana Saladino’ di Palermo, ma anche assessore comunale all’Ambiente e alla Mobilità, boccia l’idea di un nuovo stop alle lezioni in presenza e al ritorno al sistema della didattica a distanza.

“La scelta di qualche presidente di Regione di chiudere le scuole, a causa dell’emergenza sanitaria, è sbagliata – scrive Catania in un post su Facebook -. Per tante ragioni. Siamo davanti ad una ‘catastrofe educativa’, come afferma Papa Francesco, e la didattica a distanza aumenta le disuguaglianze sociali e culturali”.

“La sfiducia verso le istituzioni scolastiche, in questi ultimi anni – prosegue – è aumentata grazie alle degenerazioni populiste, alla campagna mistificatoria contro i docenti, all’avvento dei tuttologi sui social network”. (ANSA).