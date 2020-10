”No all’Imu sulla prima casa”

PALERMO – “Chiediamo che il governo smentisca categoricamente la possibilità di riesumare una tassa odiosa e ingiusta come l’Imu sulla prima casa, cancellata dopo anni di battaglie di civiltà”. Lo affermano i sindaci siciliani della Lega Matteo Francilia (Furci Siculo), Francesco Di Giorgio (Chiusa Sclafani), Anastasio Carrà (Motta Sant’Anastasia) e Salvatore Gallo (Palazzolo Acreide) in una nota in cui si schierano accanto ai mille primi cittadini della Lega in Italia che hanno preso posizione contro la paventata reintroduzione dell’Imu. “Si tratta di una vera e propria follia fiscale – continuano i sindaci del Carroccio – che poteva essere partorita solo da chi non ha visione e continua a navigare a vista mettendo a rischio la stabilità non solo delle imprese, cuore dell’economia, ma adesso anche la serenità delle famiglie già vessate oltre misura”.

(ANSA).