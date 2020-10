TROINA – Ezio Raciti, tecnico del Troina, ha commentato la vittoria interna dei suoi contro la Gelbison. Ecco le sue parole:

“Abbiamo avuto un inizio campionato davvero difficile, aver fatto risultato contro una squadra forte come la Gelbison, è motivo di soddisfazione per noi. Savasta? Felice che si sia sbloccato in zona gol”.