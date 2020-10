Va via dall’ospedale e scompare: lieto fine, trovato sano e salvo

Fine dell'incubo per i familiari di un uomo. E' stato soccorso e portato in ospedale

CALTANISSETTA – E’ stato trovato in contrada Cammarella a Caltanissetta l’anziano di 85 anni di San Cataldo che era scomparso ieri mattina dopo essersi allontanato dall’ospedale Sant’Elia. L’uomo, che era in aperta campagna e in una zona impervia, è stato individuato dall’elicottero dei vigili del fuoco che lo hanno recuperato. L’anziano è stato soccorso e trasportato in elicottero al Sant’Elia. (ANSA).