Palermo, si pensa al Catanzaro: gara forte in dubbio

PALERMO – E adesso che si fa? È sicuramente una delle domande che si sono posti in casa Palermo dopo la positività di 10 elementi (9 calciatori e mister Boscaglia). A “risolvere” la questione ieri è arrivata l’Asp che a qualche minuto dall’inizio della sfida contro la Turris ha rinvito tutto, ma adesso si dovrà pensare alla sfida contro il Catanzaro (domenica 25) e il recupero della gara contro il Potenza (giovedì 29).

Certamente per queste due gara i positivi non ci saranno perché dovranno osservare 10 giorni di isolamento con la speranza che il virus sparisca il prima possibile. Al termine di questo isolamento ci sarà un nuovo tampone che se positivo prolungherà di altri sette giorni l’isolamento.

La speranza del club rosanero è che nelle prossime ore non vengano fuori altri positivi perché se non si dovesse arrivare nemmeno a 13 elementi (compreso un portiere) non si potrà nemmeno andare in campo. Il rinvio, per via del Covid, potrà essere chiesto una sola volta in stagione, da chiedere entro 48 ore dall’inizio della gara.

Però, in soccorso del Palermo potrebbe anche arrivare l’Asp che potrebbe vietare al gruppo squadra qualsiasi spostamento, così come successo al Potenza. In questo caso la società potrebbe “conservare” la richiesta di rinvio del match per qualche altra occasione.

