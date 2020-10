Nuovo lockdown o coprifuoco se i contagi non diminuiscono

Il Governo si sarebbe dato tra sette e dieci giorni di tempo. Qualora la curva dei contagi non dovesse scendere serviranno ulteriori misure restrittive.

C’è chi pronuncia la parola lockdown, ma in una forma diversa rispetto a quello giù imposto nella prima ondata della pandemia.

Il governo italiano guarda ai paese vicini. Ad esempio la Francia che ha superato il tetto dei 40 mila contagi giornalieri. In Italia ieri i nuovi casi sono stati 16.079 e si teme di raggiungere le cifre dei transalpini. Per evitarlo sul piatto ci sarebbe due ipotesi: il coprifuoco notturno in tutta Italia o un un blocco generalizzato delle attività non essenziali.

Per oggi è convocato un incontro con le Regioni per discutere di possibili blocchi. Molte Regioni hanno già introdotto misure più restrittive rispetto al Dpcm. Campania, Lombardia e Lazio hanno deciso il coprifuoco e la Sardegna sta valutando il primo il primo lockdown regionale Covid, quello della Sardegna.