Ramacca è senza sindaco: Limoli è stato “sfiduciato”

RAMACCA – Pippo Limoni non è più il sindaco di Ramacca. Con una maggioranza, quasi bulgara, il sindaco è stato sfiduciato da 12 dei 15 consiglieri comunali della città. Una mozione ed un voto che arriva a sei mesi dalle prossime elezioni.



La sfiducia a Limoli

Il centro destra che localmente si ricompatta su questo voto di sfiducia non pare però aver ricevuto l’approvazione delle segreterie politiche.

Il comune che durante il lockdown è passato agli onori della cronaca come uno dei pochissimi a poter vantare il primato degli zero contagi, adesso attende la nomina del commissario per gestire e traghettare la città alle prossime elezioni.

Limoli: “Non ho ceduto ai ricatti politici”

Raggiunto telefonicamente Pippo Limoli, storica figura del centro destra siciliano, già onorevole regionale non le manda a dire ai suoi ex compagni di avventura politica: “Avevo cacciato soggetti in seno alla maggioranza perché avevano fatto in poco tempo passaggi dalla sinistra alla lega.

Sono di centrodestra da sempre e continuo ad esserlo. La mia città sa chi sono.



E attacca l’ormai ex sindaco: “Un drappello di accecati dall’odio perché nel 2017 ne cacciai 5 della mia maggioranza perché avevano fatto tesseramento con il pd. Non ho accettato in questi anni minacce e compromessi.

La logica del “o faccio l’assessore o me ne vado” non è passata come tanti capricci, restando in questi anni un ostacolo per gli affaristi. La città sta massacrando pubblicamente questa assurda scelta. Sia sui social sia telefonicamente ricevo da stamattina telefonate di solidarietà e vicinanza”.

“Mi ricandido”

Limoli è pronto a tornare in campo: Sono felice di aver abbassato le tasse, stabilizzato i dipendenti comunali e sono fiero dei grandi lavori in atto nella città. Abbiamo 8 progetti per edilizia scolastica. Sono milioni che abbiamo attratto e speso a Ramacca per i suoi cittadini.”

Sul futuro è chiaro: “Mi ricandiderò perché migliaia di cittadini mi rivogliono. In un periodo come questo a 6 mesi dalle elezioni 12 personaggi in cerca di autore hanno tolto alla città la sua guida. Abbiamo in queste settimane fatto fare 1000 tamponi a tutti gli alunni delle scuole a dimostrazione della mia attenzione verso la città. Pippo Limoli c’era c’è e ci sarà.”