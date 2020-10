Eleven Sports, avviata procedura rimborso abbonati

Nelle scorse settimane Eleven Sports, che gestisce i diritti tv per la Serie C, ha subito degli attacchi al proprio server e questo non ha permesso la visione delle gare agli abbonati. La situazione ha fatto infuriare Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro ed Eleven nell’ultimo weekend ha trasmesso tutte le gare in diretta su YouTube e Facebook.

Gli abbonati sono andati su tutte le furie perché si sono sentiti presi in giro e sono stati trattati alla pari di chi non ha pagato per seguire il campionato di Serie C. Proprio per andare incontro a chi ha sottoscritto l’abbonamento Eleven ha deciso di attivare una mail (italia@elevensports.com) alla quale si può scrivere per chiedere un ristoro. Per molti abbonati c’è già stata una risposta:

“Tutti gli abbonati riceveranno a breve comunicazione via e-mail relativamente alla procedura per il rimborso”.