Saitta e Suriano: “Finalmente al via la bonifica ambientale a Biancavilla

CATANIA – Il Governo interviene su Monte Calvario. Il commento dei deputati pentastellati Simona Suriano e Eugenio Saitta. “L’accordo di programma sottoscritto oggi tra il ministero dell’Ambiente, la Regione Siciliana e il Comune di Biancavilla per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dell’area di cava Monte Calvario è un’ottima notizia per la comunità biancavillese, che per tanto tempo ha subito gli effetti negativi sulla salute causati dalla fluoro edenite”, così i deputati nazionali del M5S a proposito dello stanziamento di fondi annunciato del Mistero dell’ambiente.

“Dove per anni c’è stata morte e malattia adesso ci sarà un parco verde, fruibile e sicuro entro il 2025 con un investimento di 17 milioni di euro. Sicuramente nulla potrà lenire il dolore di tantissime famiglie ma abbiamo messo un punto a una vicenda che si trascinava da troppo tempo e finalmente tuteliamo la salute dei cittadini. Con l’intervento del governo si mette fine ad una vicenda annosa che nessuno era stato capace di affrontare ma solo di rimandare. Grazie al ministro Costa che con determinazione ha avviato un lavoro di bonifiche che molti luoghi, specie al Sud, attendevano da tempo”