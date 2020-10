Caronia e La Rocca Ruvolo, il benvenuto di Forza Italia

Palermo – Hanno annunciato oggi il loro passaggio al gruppo di Forza Italia Margherita La Rocca Ruvolo e Marianna Caronia, come anticipato ieri da Livesicilia. “Con il passaggio di Marianna Caronia e Margherita La Rocca Ruvolo, cresce la qualità all’interno della squadra di Forza Italia. Conosco la loro professionalità e competenza, essendo una, componente della Commissione Bilancio e l’altra, presidente della Commissione Salute all’Ars. Questo dimostra che il partito conferma la propria attrattiva sul territorio, dimostrando di continuare ad essere un punto fermo all’interno di un mutevole panorama politico. A nome del Gruppo Parlamentare do alle colleghe un sincero benvenuto”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia all’Ars, onorevole Tommaso Calderone.

“In questo momento così difficile, durante il quale combattiamo ogni giorno per difendere la Sicilia e i siciliani avere due donne brave e serie in più ci dà maggiore forza per andare avanti. A Marianna Caronia e Margherita La Rocca Ruvolo, il mio enorme grazie”. Così, in una nota, il coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè. “Quella di oggi – ha ribadito – è un’occasione per dire che Forza Italia è viva, è forte e che in Sicilia sta crescendo. Ieri ho parlato con Berlusconi che dalla Sicilia ha sempre ricevuto notizie positive e che ha rivolto un plauso a tutti i siciliani per i risultati delle comunali”, ha concluso Miccichè.

Marianna Caronia commenta: “Per me è un ritorno a casa, in un partito che conosco bene fin dai suoi albori e nel quale oggi c’è tanto entusiasmo per fare cose positive per la Sicilia e per Palermo.In questi anni abbiamo fatto in parte un percorso diverso ma spesso, anche con Margherita Ruvolo, abbiamo condiviso il lavoro parlamentare su temi specifici e concreti.Ora ci ritroviamo, uniti dalla volontà di lavorare in modo propositivo e costruttivo sia a Palazzo dei Normanni sia a Palazzo delle Aquile.”