Corteo a Palermo, tensione altissima in centro FOTO/VIDEO

Protesta ai Quattro Canti oggi pomeriggio con un corteo diretto a piazza Indipendenza, a palazzo d’Orleans, sede della presidenza della Regione. E dopo un inizio pacifico, la situazione è precipitata nel caos in corso Vittorio Emanuele.

“Tu ci chiudi, tu ci paghi. La Sicilia non molla” è lo slogan del corteo e del nome di un gruppo Facebook che ieri in poche ore ha raggiunto quasi 600 iscritti, soprattutto da parte di negozianti palermitani che hanno deciso di costruire un fronte comune per ottenere subito reddito e indennità e contemporaneamente la sospensione delle tasse, degli affitti e delle bollette, in seguito al nuovo Dpcm del governo anti-Covid. Cori e proteste ordinate dei negozianti ai Quattro canti.

Successivamente, però, quando il corteo ha raggiunto corso Vittorio Emanuele, la situazione è diventata più critica. Ci sono disordini e fumogeni. Non si può escludere che esterni si siano infiltrati a quel punto.