Liquidità, moratoria, Iva: le proposte dei ristoratori

Manifestazione di protesta, oggi pomeriggio, in piazza Università contro le misure adottate dall’ultimo Dpcm governativo.

In piazza la FIPEConfcommercio sotto lo slogan “Bar e Ristoranti rimangono luoghi sicuri”.

Le richieste di tutta la categoria sono:

La chiusura serale almeno alle 23,00, Liquidità in parametro ai fatturati, Cassa integrazione almeno fino alla ripartenza del turismo europeo., Decontribuzione azzerata per il 2021, Abbassamento dell’aliquota Iva al 4% per il prossimo anno., Una moratoria speciale su assegni e tratte di pagamento., Una manifestazione pacifica e senza scontri.

Oltre alla FIPE Confconnercio hanno partecipato la FIC (Federazione Italiana Cuochi), la federazione italiana pizzaioli, l’associazione degustatorj e sommelier, il sindacato italiano delle sale da ballo, l’associazione dei barman e sostenitori AIBES, im sindacato balneari, il coordinamento nazionale dei locali serali Co.na.l s. chioschi, paninari e addetti alla sicurezza.