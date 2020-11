Palermo, prende forma l’undici anti Catanzaro

Il rientro di Accardi e Marconi permette di non fare esperimenti in difesa

PALERMO – Sta per tornare il sereno in casa Palermo. Nei giorni scorsi si è vissuto con un po’ di paura visti i tanti positivi al Covid che stanno, piano piano, guarendo e rientrando in gruppo.

Nei giorni scorsi ben sei calciatori sono guariti e usciti bolla. Nella giornata di ieri, scrive “Ilovepalermocalcio.com”, altri quattro elementi, di cui tre calciatori, sono guariti e adesso dovranno sottoporsi agli esami medici per l’idoneità sportiva.

I negativizzati delle ultime ore, però, non saranno disponibili per la sfida contro il Catanzaro, ma riusciranno a rendersi disponibili per il derby contro il Catania in programma lunedì 9 novembre alle ore 21.

Per la sfida al Catanzaro tornano disponibili Accardi e Marconi, fermi da 10 giorni per via del Covid quindi Filippi, che sostituirà Boscaglia squalificato, potrà schierare una linea difensiva con Crivello e Almici sulle fasce e i due centrali rientrati. Con gli altri elementi disponibili si potrà mettere in campo il 4-2-3-1.