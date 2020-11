Dpcm, il coprifuoco scatterà a partire dalle 22

Il nuovo Dpcm anti-Covid è pronto e dovrebbe essere firmato stasera. A quanto si apprende da indiscrezioni pubblicate dal Corriere della sera che ne anticipa i contenuti, il Dpcm prevede tra l’altro il coprifuoco in tutta Italia a partire dalle 22 e fino alle 5 del mattino. Non ci sarà un lockdown generalizzato, la chiusura potrà scattare nelle regioni con situazioni più critiche (non è il caso della Sicilia). In tutta Italia didattica a distanza per tutte le superiori (come già in Sicilia), limite di posti nel trasporto pubblico e centri commerciali, a quanto si apprende, dovrebbero restare chiusi nel fine settimana. Si sospendono i concorsi che non abbiano superato già la fase preselettiva.