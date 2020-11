Conte firma il Dpcm: nuove regole anti Covid in vigore da domani

Entra oggi in Gazzetta ufficiale il nuovo dpcm con le misure anti-Covid, firmato da Conte stanotte e in vigore da domani. Coprifuoco nazionale dalle 22 alle 5. Chiusure differenziate per regione a seconda della fascia di rischio contagio, che saranno assegnate nelle prossime ore. Nelle zone rosse sarà lockdown: per 2 settimane divieto di spostamenti, negozi chiusi e attività motoria solo vicino casa; i parrucchieri resteranno aperti. In settimana un dl sui ristori: il Governo assicura “un’erogazione tempestiva delle risorse”. Balzo intanto dei decessi da Covid in Italia: 353 in un giorno. Il rapporto casi-test è al 15,5%. (ANSA)