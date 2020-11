Due contagi in Energeticambiente: “Se aumentano, servizio a rischio”

CATANIA – Ancora contagi in città. Sono due i positivi registrati in Energeticambiente, la ditta che gestisce il servizio dei rifiuti in subappalto a Dusty in una parte dell’area urbana.

Tamponi per tutti i dipendenti

Un caso è stato registrato ieri e uno stamani, tanto che il direttore del personale, Tony Pedicone, ha predisposto tamponi per tutti i dipendenti. Alcuni di questi stanno risultando negativi ma è chiaro che l’atmosfera è tesa. anche perché, qualora il numero dei dipendenti positivi aumentasse, sarebbe compromesso il servizio di raccolta dei rifiuti.

Il direttore del personale

Sono 300, in totale, i dipendenti, distribuiti su 4 turni. “Se si ammalassero in tanti – spiega Pedicone – non potremmo effettuare il servizio. Che fino a oggi prosegue senza intoppi perchè i casi positivi sono solo due, i lavoratori sono a casa con pochi sintomi e le persone che abbiamo sottoposto a tampone chi è entrato a contatto con loro”.

Le sanificazioni

Pedicone spiega anche come l’azienda effettui regolarmente le sanificazioni. “Ogni giorno disinfettiamo gli abitacoli dei mezzi, gli spogliatoi e distribuiamo guanti e mascherine a tutti”. Fino a ora, dunque, l’allarme resta minimo “ma è chiaro che, se continua così, con un caso al giorno – prosegue – il servizio potrà essere compromesso. Se i contagi dovessero superare le dieci unità avremmo grandi difficoltà”.

Le richieste del personale

Maggiore accortezza nella distribuzione dei dispositivi di protezione individuale e altri accorgimenti è quello che chiedono i dipendenti, i quali segnalano insufficienza igienica all’interno della struttura che ospita i mezzi, oltre le cattive condizioni degli stessi. “La situazione è critica – afferma Peppe Benenato: è vero che viene significato tutto ogni giorno, che ci consegnano i dispositivi e tutto, ma questi ad esempio, non sono sigillati e passano di mano in mano. I mezzi, anche se significati, sono sempre in condizioni pessime e capita che, nell’autoparco, restino rifiuti per giorni”.