Mascara: “Lunedì Catania in campo senza paura”

CATANIA – Il derby tra Palermo e Catania si avvicina a grandi passi. Lunedì, dopo sette anni, le due squadre si ritroveranno di fronte, ma sarà diverso dall’ultima volta soprattutto perché non ci sarà la spinta del pubblico.

Uno dei protagonisti del derby è stato Beppe Mascara che, intervistato da “UnicaSport.it”, parla così: “Dispiace che i ragazzi oggi nel Catania non possano vivere al 100% questa partita: il derby lo senti già quindici giorni prima perché la città e le persone te lo fanno sentire. Il derby è fonte di emozioni forti. Nella settimana prima del derby ai nostri allenamenti erano presenti 2.500-3.000 persone e ovviamente questo è una cosa che ti caricava ancora di più e ti permetteva di arrivare alla gara con l’adrenalina al massimo. È una partita a sé, è inutile nasconderlo”.

Mascara ricorda qualche derby, in particolare quello segnato dal suo gol da centrocampo: “I ricordi dei derby e dello 0-4 rimangono dentro perché Catania ci ha dato tanto e altrettanto abbiamo dato noi a Catania. Il goal da centrocampo contro il Palermo e quello simile realizzato due settimane dopo ad Udine sono solo questione di istinto. In allenamento provavo tante volte a segnare da lontano e sapevo che a Palermo poteva andare male, ma alla fine è andata più che bene”.

Sono tanti i derby giocati dall’ex attaccante che oggi dà un consiglio ai calciatori del Catania: “Ai ragazzi che rappresentano oggi il Catania e che non hanno mai avuto modo di vivere il derby mi sento di consigliare di stare sereni, ma nello stesso tempo di predisporsi mentalmente che andranno a fare una guerra a livello agonistico. Poi devono essere bravi il mister e lo staff, a cominciare dallo stesso Armando (Pantanelli, ndr.) che ha giocato e vinto qualche derby, a trasmettere il valore di questa partita”.

In chiusura Mascara parla di come si dovrà andare in campo e di mister Raffaele: “Lunedì non si deve avere paura e il Catania deve fare la sua gara ed essere consapevole di rappresentare un’intera città. Nel Catania attuale ho visto una difesa compatta e che sa soffrire, ma dispiace che faccia pochi goal. L’ho detto anche in passato: il Catania ha un buon organico, ma gli manca una punta che faccia la differenza e da doppia cifra. Ho avuto la fortuna di fare insieme a Raffaele il corso di allenatore a Coverciano e ha delle belle idee. In questo momento lui è l’allenatore ideale per il Catania, ma non è semplice arrivare a Catania dopo la situazione degli ultimi mesi e costruire tatticamente una squadra con giocatori che arrivano dal mercato ogni due-tre giorni”.