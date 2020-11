Covid, decuplicati i positivi: “A Catania da 20 a 200 casi”

CATANIA – Dati e statistiche accessibili a tutti. Con il nuovo Dpcm, che ha diviso il Paese in tre e decretando per la Sicilia la zona arancione, si moltiplicano i commenti – a favore o contro – alla decisione del Governo. la cui scelta si è basata su alcuni parametri oggettivi. Tra questi i numeri del contagio che, qualcuno, ha pensato di organizzare. In un software sviluppato da un catanese che, sin da marzo, ha raccolto le informazioni sulla pandemia da Covid 19, catalogandoli. E mettendoli a disposizione nel sito contagicoronavirus.com.

L’idea

Si chiama Emanuele Costanzo, in arte Div Master, sviluppatore informatico nel settore web-marketing e software di professione. “Durante il periodo iniziale della pandemia ho realizzato questo software contagicoronavirus.com per dare un contributo utile alla società, e per avere un report dei dati sempre aggiornato e accessibile a tutti – spiega Div Master. Il software nasce dalla necessità di avere dati statistici aggiornati su base giornaliera, che tengano conto dell’andamento dei contagi nelle singole città”.

Le classifiche

Un lavoro costante con dati aggiornati quotidianamente, quello di Costanzo. “Ogni giorno, alle 18:30, vengono pubblicati dati aggiornati sull’andamento del virus, tra cui classifiche settimanali delle città più colpite, percentuali di pazienti positivi, dimessi e deceduti, oltre che sulle terapie intensive”.

L’importanza della statistica

Dal 24 febbraio, ogni giorno, Div Master carica i dati. “Con l’ausilio di queste informazioni è anche possibile quantificare variazioni di casi e contagi rispetto alla giornata precedente – spiega. In tal modo si riesce ad avere un quadro realistico e dettagliato della casistica su tutto il territorio nazionale, dall’inizio dell’epidemia, il 24 febbraio scorso, fino ad oggi. Inoltre, grazie a dei calcoli percentuali sul numero dei tamponi effettuati è possibile ottenere un dato più accurato sui contagi”.

L’andamento a Catania

Aumentano, come del resto in tutta Italia, i contagi a Catania. Una differenza significativa rispetto alla prima ondata. “I contagi in questa ultima fase sono decisamente più alti – afferma Costanzo: a Catania, analizzando i dati di marzo (prima fase), la media era di 20 casi al giorno, adesso la media è di 200 casi al giorno (ottobre)”.

La pandemia in numeri

Costanzo elenca percentuali e numeri della pandemia, secondo i dati raccolti nel portale. “In base al numero dei tamponi effettuati in tutta Italia, la percentuale delle persone positive al virus in questi ultimi giorni varia dal 10 al 14%, cioè su 100 temponi risultano 14 persone positive al covid 19.

I decessi di età inferiore ai 50 anni Al 22 ottobre 2020 sono 412, dei 36.806 (1,1%). Mentre 31.413 su 36.806 (85,3% circa) sono le persone con età superiore ai 70 anni Tra i positivi, l’83% dei decessi era affetta da 2 o più patologie in base all’ultima info grafica del 22 ottobre Le donne decedute dopo aver contratto infezione da SARS-CoV-2 hanno un’età più alta rispetto agli uomini (età mediane: donne 85 – uomini 79).

Meno contagi tra gli adolescenti

“In base ai dati analizzati nessun ragazzo tra i 10 e i 19 anni è deceduto al Covid – continua il programmatore: in base a studi scientifici potrebbe essere dovuto dal fatto che i bambini hanno più recettori Ace2 nei loro polmoni, quindi potrebbe in parte spiegare perché la maggior parte di loro è asintomatica o presenta sintomi lievi”.