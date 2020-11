Maldonado: “Il derby con il Palermo è ‘la partita'”

CATANIA – Lunedì il Catania sarà ospite del Palermo per il derby siciliano che torna dopo sette anni. Le due squadre sono in una posizione di classifica diversa, con i rosanero ultimi a quota 2 punti e i rossazzurri a quota 6 ma con un -4 di partenza.

In vista del match ha parlato il centrocampista del Catania Luis Maldonado: “Prevedo molto equilibrio, peccato che non ci sarà il pubblico. È “la partita” – dichiara l’argentino ai microfoni de “La Sicilia” –. Ho sempre visto questa gara come qualcosa di speciale. Il mondo intero del calcio parlava di questa sfida. Ammiravo Pastore, Cavani e gli argentini in rossazzurro. Siamo fiduciosi, ci prepareremo al meglio possibile. Sappiamo quali sono le nostra qualità e quantità che portiamo in dote”.

“Col mister – continua il centrocampista – ho un ottimo rapporto. Tratta tutti allo stesso modo, ed è giusto che sia così. Mi ha voluto per quello che avrà visto in passato. Gliene sono grato, è molto esigente ed ha ottime idee di calcio. Bisogna seguirlo”.