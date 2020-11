Palermo-Catania, Lo Monaco: “Derby di Sicilia”

“Palermo- Catania? È un derby bello sempre che fa un po’ di tristezza perché giocato in Serie C, quando parliamo di due piazze che meriterebbero la Serie A”. Lo ha affermato l’ex dirigente di Palermo e Catania, Pietro Lo Monaco, parlando della sfida tra rosanero e rossazzurri che andrà in scena lunedì sera. Intervistato da Mediagol. it l’esperto manager nativo di Torre Annunziata ha poi proseguito: “In una categoria che compete a entrambi i bacini d’utenza avrebbe un sapore diverso, parliamo sempre di un derby con il suo fascino e le sue emozioni. Al di là dello stadio vuoto, mi auguro che alla fine a essere premiato sia il giudice numero uno ossia il calcio”.

Il derby tra Palermo e Catania è stato vissuto da Lo Monaco in entrambe le piazze: “Diciamo che i derby contro il Palermo quando ero al Catania vedevano i rossoblu vincenti, quando fui ad rosanero, invece, fu il Palermo a prevalere – ha ammesso Lo Monaco -. Quando ero al Catania chiaramente ho il ricordo del 4-0 sul quale posso svelare un curioso retroscena. Un caro amico palermitano, uomo di spettacolo, durante quella settimana mi disse in modo scherzoso: ‘Domani vincerete 4-0’. Non so cosa abbia pensato quando si verificò un risultato così eclatante e per nulla scontato. Andò bene anche al Palermo quando vinse contro gli etnei che in quel momento si trovavano in una zona di classifica più alta rispetto ai rosanero che cercavano di risalirla. Parliamo di bei ricordi, perché vincere un derby è particolare perché non è una partita come le altre. Catania-Palermo è il vero derby della Sicilia”.