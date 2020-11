Palermo, il 4-2-3-1 di Boscaglia: in difesa c’è Accardi

CALCIO - SERIE C

I rosanero sono a caccia della prima vittoria in campionato dopo il buon pareggio ottenuto a Catanzaro

L’aria di derby. Il Palermo si avvicina alla sfida di stasera alle 21 al “Barbera” contro il Catania consapevole che sarà necessario trovare la prima vittoria in campionato dopo un avvio di stagione non certamente esaltante.

L’ottimo pareggio ottenuto in quel di Catanzaro ha rinvigorito il gruppo, soprattutto dal punto di vista psicologico, e permesso di far comprendere alla squadra i propri mezzi. Gli etnei sicuramente non sono un avversario semplice ma il trend deve essere invertito immediatamente se si vuole puntare alle zone alte della classifica che adesso sembrano irraggiungibili.

La probabile formazione

Boscaglia conferma il 4-2-3-1 visto al “Ventura” con la speranza che inizino ad arrivare anche i primi gol degli attaccanti, fin qui sono andati in rete solamente Luperini e Almici, rispettivamente centrocampista e difensore.

Tra i pali confermato Pelagotti; in difesa linea a quattro con Almici, Accardi, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Peretti, Marconi e Corrado; a centrocampo scelte obbligate, complici la squalifica di Broh e il recupero in extremis di Martin; in avanti ancora spazio a Saraniti supportato da tre trequartisti, Kanoutè, Rauti e Valente.