Palermo-Catania, tifosi rosa suonano la carica: “È una battaglia”

I tifosi del Palermo mostrano tutta la loro vicinanza alla squadra in vista del derby di stasera contro il Catania. Un derby che manca da più di sette anni e che i tifosi di entrare non vogliono perdere per alcuna ragione. I supporter rosanero ieri pomeriggio hanno incitato (a distanza) gli uomini di Boscaglia che dalle finestre del “Barbera” hanno salutato i loro tifosi. In circa 50 del gruppo organizzato “Curva Nord 12” si sono presentati nel piazzale dello stadio mostrando no striscione con su scritto “Con il sangue agli occhi”.

Anche la Curva Nord Inferiore, altro gruppo organizzato del tifo rosanero, ha incitato la squadra appendendo uno striscione sulle vetrate dell’impianto: “Non è una partita, è una battaglia. Onorate la nostra maglia”. Una vicinanza e un tifo a distanza, come impongono le le restrizioni per cercare di contrastare la diffusione del coronavirus.

“Il derby è tifo e passione – si legge un un altro striscione dei tifosi della Curva Nord 12 – non uno spettacolo da televisione”. “Questo derby – si legge sulla pagina Facebook della Curva Nord 12 – rimarrà nella storia, non per le gesta di qualche giocatore, né per alcuna coreografia dalle curve o per qualche fatto di cronaca, ma solamente perché il silenzio degli spalti vuoti non gli renderanno onore. La passione del tifo lascerà spazio ad una semplice telecronaca televisiva dove entrambi i popoli potranno solo immaginare quello che poteva essere. Nonostante tutto, il derby non è una semplice partita e per noi non lo sarà neanche questa volta. Lo vivremo a modo nostro, chiederemo alla squadra di lottare col sangue agli occhi, di battagliare su ogni pallone e di rendere onore alla maglia che indossano. La stessa che tra le due in campo ha storicamente rappresentato più la Sicilia in Italia e nel mondo”.