PALERMO – Dopo la prima vittoria stagionale il Palermo va alla ricerca della conferma e cercherà di farlo contro la Paganese. Boscaglia sa che i suoi non dovranno sottovalutare la squadra campana.

“Saraniti – dichiara Boscaglia alla vigilia del match – domani ci sarà. Ha avuto solo una piccola contrattura e ha recuperato. Abbiamo fatto tre partite in pochi giorni, chi è rientrato non è molto allenato ma può dare una grande mano. Dobbiamo andare in campo sapendo che è una partita importante. Durante la gara voglio una gara concentrata e che lotti su ogni pallone”.

“Non siamo la squadra che può sottovalutare nessuno. La Paganese fa questa categoria da una vita e sa come vincere le partite. Sappiamo che sarà complicata e contro una squadra che fuori casa ha fatto bene. Noi abbiamo una voglia pazzesca di vincere la prima gara in casa. Stiamo bene c’è fiducia e tantissima voglia di vincere la partita”.

Boscaglia sa che l’emergenza ha un compattato e reso più forte la squadra: “Mi aspettavo una crescita. C’è una spiegazione di natura psicologica e motivazionale. C’è anche crescita della squadra sotto il punto di vista tecnico-tattico. Non abbiamo mai avuto la squadra al completo e da qualche settimana lavoriamo a ranghi ridotti. Le motivazioni arrivano perché nelle difficoltà tutte le componenti si compattano e ci si spende ancora di più. Dovrebbe essere sempre così, ma la natura psicologica è diversa per tutti”.

“Non sappiamo – continua l’allenatore rosanero – quando verranno fuori i valori. La situazione Covid non si arresta, può determinare in altre squadre situazioni poco piacevoli. Non possiamo fare calcoli, pensiamo partita dopo partita. Concentriamo le energie alla prossima partita”.

“I ragazzi sanno che non devono guardare la classifica perché non è quella che può appartenere al Palermo. Sappiamo che abbiamo avuto delle difficoltà, siamo in fiducia. Non basta quello che abbiamo fatto, dobbiamo andare in campo con cattiveria. Si va in campo al 101%”.

Per la sfida di domani il tecnico potrà contare su alcuni rientranti: “Recuperiamo Crivello che rientra dalla squalifica. Tra i calciatori che erano positivi al Covid rientrano Luperini e Silipo che ha ricominciato da qualche giorno con noi”.

Nelle ultime settimane Boscaglia per emergenza ha dovuto impiegare Palazzi sulla linea di difesa: “Ha dato ottime risposte. La condizione è ottima, ha forza ed è intelligente. Gli stiamo allungando la carriera (ride, ndr) perché fa meno fatica. Ha una disponibilità eccezionale e si è fatto trovare pronto”.

“Ai ragazzi – conclude il tecnico – chiedo di continuare così. Abbiamo alternato qualche prestazione buona a qualcuna meno buona. Chiedo continuità e so che va anche a cavallo della fiducia. Con gli ultimi risultati c’è fiducia e non basta perché non è importante vincere ma fare bene con grandi prestazioni. Non possiamo permetterci di fare alti e bassi. Dobbiamo continuare così”.

