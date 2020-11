Raffaele: “Domani fondamentale l’approccio”

CATANIA – Dopo il pari nel derby contro il Palermo il Catania va alla ricerca della vittoria. La squadra etnea dovrà affrontare la Virtus Francavilla e mister Raffaele sa che non sarà facile.

“Maldonado? Averlo è fondamentale averlo ma non carichiamolo oltre le giuste responsabilità. Ha caratteristiche diverse rispetto ad altri centrocampisti, essendo uno dei pochi play che si trovano in serie C, e quindi toccherà a lui farsi trovare pronto quando sarà chiamato in causa. È un momento – dichiara Raffaele – della stagione in cui si giocherà sempre, a differenza degli scorsi anni in cui in questo periodo si avevano sulle gambe anche 20 partite, oggi ci sono giocatori che ne hanno appena 2-3. Calciatori come Pinto, Piccolo ed Emmausso, questi ultimi appena arrivati, sono giocatori di gamba e forti nell’uno contro uno ma hanno bisogno di crescere fisicamente. Sono determinanti per cambiare il nostro modo di giocare e speriamo di averli presto in condizione”.

In squadra ancora qualche gerarchia non è stabilita, ma questo non preoccupa il tecnico etneo: “Per quanto riguarda le gerarchie in porta, e non solo, le risposte le darà il campo e non il curriculum, tutti i giocatori partono alla pari. Il nostro è un gruppo omogeneo in cui ognuno dovrà dare il proprio contributo. Per quanto riguarda il reparto avanzato, come ho già detto, non diamo giudizi dopo 2-3 gare: ancora quasi tutti devono trovare realmente la propria condizione. Altri esempi in questo senso: Piovanello ci ha raggiunti dal Padova con una preparazione diversa, Sarao e Reginaldo sono arrivati ad ottobre dopo l’avvio di stagione con la Reggina e crescono ogni allenamento di più. Quest’ultimo ha avuto l’atteggiamento giusto con la Juve Stabia, si vede che atleticamente migliora ogni giorno di più. Visti i numerosi impegni dei prossimi giorni, la pausa si rivelerà utile per migliorare l’aspetto tecnico-tattico. Speriamo di ritrovarci il lavoro nelle prossime tre partite”.

Nelle prossime settimane Raffaele potrebbe anche cambiare modulo di gioco: “Quando saremo al 100% probabilmente giocheremo con le tre punte, adesso bisogna ragionare gara dopo gara. Per domani abbiamo provato diverse situazioni, abbiamo l’opportunità di cambiare pelle durante la partita, ci ritroviamo in rosa giocatori duttili che ci consentono di avere varie alternative. A Francavilla sarà una partita molto difficile, è un avversario duro e la classifica non premia il vero valore dei nostri avversari. Saranno fondamentali l’approccio e l’atteggiamento, avremo davanti un test di maturità e di crescita mentale”.

In chiusura l’allenatore rossazzurro ha parlato anche di alcuni singoli: “Per quanto riguarda gli infortunati, Pinto è prossimo al recupero, si è allenato in gruppo ieri per la prima volta ma non sarà convocato. È un giocatore molto importante, riesce a creare situazioni di gioco congeniali al mio credo calcistico, sarà sicuramente fondamentale nel corso della stagione; Dall’Oglio sta cominciando la fase della rieducazione e tra un paio di settimane dovrebbe tornare in campo. Biondi? Può interpretare vari ruoli, così come Rosaia e altri, e lo vedo bene ovunque; Kevin con me ha giocato in tutte le posizioni. Lo trovo un giocatore straordinario, tecnico, tattico e generoso che ancora deve entrare in condizione, penso potrà avere un futuro molto importante. Chi calcerà dal dischetto? Dipende, abbiamo ottimi rigoristi, Sarao, Reginaldo, Maldonado, Piccolo. Ci sono giocatori in rosa che hanno maturità ed esperienza per farsi trovare pronti dal dischetto”.