Palermo-Paganese: rosanero avanti 2-0 dopo i primi 45′

PALERMO – Il Palermo cerca la conferma dopo l’ottimo pari ottenuto nel derby contro il Catania e la vittoria in casa della Juve Stabia, ma di fronte ha una Paganese reduce dal pareggio contro l’Avellino e che non vuole passare per vittima sacrificale.

Primo tempo:

Il primo pallo della gara è degli ospiti, che provano subito a servire Diop fermato per posizione irregolare. Al 3′ Palermo che spinge sul lato destro, Kanoute prova un cross al centro dell’area dove arriva Floriano che è disturbato dai difensori avverarsi. 30″ più tardi altra occasione per i rosanero. Saraniti piazzato bene schiaccia male di testa e Campani la respinge, la sfera rimane al limite dell’area piccola dove c’è un contatto tra Rauti e Bonavolontà che resta a terra. La Paganese prova ad impensierire il Palermo con una sventagliata di Cigagna per Bonavolontà che non controlla bene.

All’8′ brutto fallo di Diop su Saraniti che resta a terra, per fortuna senza conseguenza, con la panchina rosanero che protesta perché vorrebbe il giallo per l’attaccante dei campani. Al 12′ il Palermo si porta avanti con Rauti. Kanoute avanza indisturbato sul lato destro del campo, arriva al limite corto dell’area serve Rauti che non deve fare altro che insaccare dentro. Provano la reazione gli ospiti e al 25′ si fanno vedere in avanti, Mattina mette la palla al centro dell’area dove stava per arrivare Guadagni che finisce giù dopo una spinta da dietro di Almici. Per l’arbitro non c’è nulla ma le proteste della Paganese sono vibranti. Raddoppio rosanero al 33′ con Saraniti. Martin fa partire un contropiede servendo Rauti che corre palla al piede serve Almici al limite dell’area che crossa e trova la testa di Saraniti che porta il Palermo sul 2-0. La prima frazione di gara si chiude con i rosa avanti per 2-0.

PALERMO: 1 Pelagotti; 29 Almici, 5 Palazzi (dal 30′ Peretti), 15 Marconi, 6 Crivello; 8 Martin (C.), 21 Broh; 20 Kanoute, 23 Rauti, 7 Floriano; 9 Saraniti. A disposizione: 12 Fallani, 22 Matranga, 2 Doda, 4 Accardi, 6 Crivello, 10 Silipo, 17 Lucca, 27 Luperini. Allenatore: Boscaglia.

PAGANESE: 1 Campani; 20 Cigagna, 23 Schiavino (C.), 21 Sirignano; 5 Mattia, 6 Bramati, 8 Bonavolontà, 7 Gaeta, 3 Squillace; 26 Guadagni, 11 Diop. A disposizione: 12 Bovenzi, 22 Fasan, 4 Sbampato, 9 Isufaj, 10 Scarpa, 14 Carotenuto, 18 Mendicino, 24 Criscuolo, 25 Cesaretti, 27 Curci. Allenatore: Erra.

ARBITRO: Nattilla (Pappagallo-Dell’Olio). IV UOMO: Pirrotta.

NOTE: Ammonito Schiavino, Cigagna (Paganese)

MARCATORI: Rauti 12′, Saraniti 33′