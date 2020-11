Guarisce davvero? Chi può donarlo? Covid, tutto sul plasma

PALERMO- Una pandemia comporta, insieme con tutto il resto, l’acquisizione di un vocabolario nuovo. Alzi la mano chi sapeva, tra i profani, cosa fosse il plasma iperimmune. Ma, da quando se ne parla come potenziale (e sperimentale) arma contro il Covid, il termine è ormai sulla bocca di tutti. Giusto tentare di fare un po’ di chiarezza per orientarsi meglio. Giustissimo andarci con parole di piombo, perché è presto per dare acquisiti risultati che sono oggetto di discussione.

Che cos’è il plasma iperimmune

“Si tratta – spiega il dottore Sergio Rizzo, responsabile della Medicina trasfusionale del Policlinico ‘Paolo Giaccone’ – del plasma di chi è guarito dall’infezione Sars-Cov 2 che, per questo, dovrebbe avere una elevata concentrazione di anticorpi tale da neutralizzare il virus nei soggetti non ancora guariti. Quando e su chi andrebbe usato? Sul punto – spiega il dottore – non c’è una risposta unica, perché i dati scientifici a disposizione non la danno. Per esempio, lo studio Tsunami (a cui partecipa il Policlinico di Palermo, ndr) indicherebbe, in genere, anche soggetti non particolarmente gravi, cioè in una condizione di media gravità, non grave né gravissima, per bloccare il peggioramento. Poi, c’è l’utilizzo compassionevole, con le necessarie autorizzazioni; semplificando, quando il quadro clinico lascia pensare a un esito infausto e non c’è reazione alle terapie normali”.

Come spiega ‘l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa): “È previsto il ricorso al cosiddetto ‘uso compassionevole’ per un medicinale sottoposto a sperimentazione clinica, al di fuori della sperimentazione stessa, in pazienti affetti da malattie gravi o rare o che si trovino in pericolo di vita, quando, a giudizio del medico, non vi siano ulteriori valide alternative terapeutiche…”.

Il plasma guarisce? Chi può donare?

Il plasma guarisce? Domanda naturale, ma ancora senza una risposta definitiva. Il dottore Rizzo, correttamente, usa la cautela degli uomini di scienza. “Le pubblicazioni – risponde – mostrano luci e ombre, perché si tratta di una cura, appunto, sperimentale e ci vuole prudenza prima di affermare qualunque cosa”. Insomma, bisognerà aspettare ulteriori sviluppi. Chi può donare? “Possono donare i soggetti sani che abbiano le caratteristiche richieste ai donatori, con tutte le regole e gli accorgimenti previsti. Per donare, nel caso specifico, bisogna avere una certa quantità di anticorpi”. Per candidarsi, a Palermo, si può inviare una mail a medicinatrasfusionale@policlinico.pa.it e allegare il referto dei tamponi, positivi e negativi, più il contatto telefonico.

“Una grande solidarietà”

“Stiamo assistendo a una straordinaria partecipazione dei siciliani – ha detto il governatore Nello Musumeci – alla donazione del plasma iperimmune per aiutare chi è ancora affetto da Covid-19. È uno dei processi in atto per tentare di combattere questo nemico invisibile. Noi ci siamo mossi già in primavera aderendo al progetto nazionale e adesso allarghiamo ulteriormente la capacità di raccolta. Sinceramente non sono sorpreso dalla risposta dei cittadini perché, come sempre, quando necessario, la Sicilia è presente”.