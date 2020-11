Salvo, l’amatriciana e il Covid: “Voglio donare il plasma”

PALERMO- Salvo Altadonna, insegnante appassionato, scrittore, consigliere della quinta circoscrizione, ha capito di avere il Coronavirus, mentre gustava l’ottima pasta all’amatriciana di sua moglie. “Era il 23 ottobre scorso – racconta – e non sentivo né il sapore, né l’odore. E mia moglie, in cucina, è bravissima. Ecco, mi sono detto, l’ho preso”. È l’incipit di una diffusa storia d’angoscia che può percorrere strade diverse. C’è chi subisce l’isolamento e chi finisce in terapia intensiva. A Salvo è andata ‘bene’.

“Ho fatto un tampone privato a Bisacquino, perché non c’era altra possibilità. Positivo: isolamento per me e quarantena per i miei familiari. Nessun sintomo grave, ma certi passaggi mi hanno preoccupato – racconta -. Ventuno giorni così. Non è semplice, ma, se sei cosciente di essere fortunato, superi il momento con la giusta consapevolezza. Non è venuto nessuno dall’Asp e ho ritenuto opportuno avvisare i miei contatti con un post sui social. Mi sono organizzato con una ditta privata per lo smaltimento dei rifiuti, perché un positivo al Covid produce rifiuti speciali. Io sono stato doppiamente fortunato, perché non ero solo. Ma quando uno è solo che fa? Dopo il termine di quindici giorni, mi ha contattato il drive in della Guadagna, siamo andati con due macchine: tutti negativi”.

Finito qui? No, perché Salvo ha deciso, come tanti altri generosi, di donare il plasma. Quella del plasma iperimmune, importante sottolinearlo, è una terapia sperimentale anti-covid prevista in certi casi e gli studi sulla sua efficacia sono, al momento, controversi. Ma il gesto merita una sottolineatura. Lui si è prenotato con la mail al Policlinico di Palermo, giovedì 26 novembre si sottoporrà a prelievi e controlli per comprendere se può essere un donatore. “A tutti coloro che come me hanno avuto la fortuna di superare la positività al COVID chiedo di scegliere la donazione del plasma. È il miglior modo per raccontare la nostra esperienza è il miglior modo per essere comunità”, così scrive Salvo sul suo profilo Facebook. La fortuna è un giro di ruota. La generosità, invece, è una scelta.