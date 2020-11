L’appello di Figuccia alla politica nazionale

Il deputato in bilico tra Udc e Lega.

Oggi alle ore 14:45, il deputato all’Ars Vincenzo Figuccia terrà sulla sua pagina Facebook, una diretta per chiedere alla politica nazionale soluzioni concrete per la Sicilia e i Siciliani che stanno vivendo la drammaticità dello stato di emergenza sanitaria ed economica. Dopo la notizia del suo passaggio alla Lega, Figuccia ieri ha frenato, dicendo di volere condividere son gli elettori le scelte sul suo futuro. Oggi la capogruppo dell’Udc (in cui Figuccia è stato eletto) Eleonora Lo Curto ha detto che si augura che il deputato scelga di restare tra i centristi.