A Catania la Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese

CATANIA – L’obiettivo è far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell’impresa, i suoi valori, le sue opportunità. Anche quest’anno Confindustria Catania partecipa alla Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, iniziativa promossa dalla Piccola Industria di Confindustria, giunta alla sua undicesima edizione, che si svolgerà domani, 20 novembre, in modalità digitale a partire dalle ore 9.



La manifestazione, che tradizionalmente apre le porte delle imprese alle visite di migliaia di giovani, cambia format, a causa dell’emergenza pandemica, ma non si ferma e rilancia il dialogo scuola-impresa.

Al collegamento virtuale organizzato da Confindustria Catania parteciperanno gli studenti dell’Istituto Tecnico Archimede e del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Catania, che avranno l’opportunità di conoscere le storie aziendali di Covei e Over, imprese che operano nel settore della vendita e dell’assistenza ai veicoli industriali.

I focus di approfondimento scelti quest’anno dalla manifestazione riguarderanno la lotta alla contraffazione per la tutela del made in Italy, la resilienza delle imprese e il Programma per la gestione delle emergenze (PGE) avviato da Piccola Industria e Protezione Civile per la gestione delle situazioni di criticità. I lavori della giornata saranno aperti dal presidente di Confindustria Catania, Antonello Biriaco.

Seguiranno gli interventi del presidente della Piccola Industria di Confindustria Catania, Davide Di Martino e dell’amministratore delegato di Covei e Over, Salvo Gangi.