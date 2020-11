Catania, Tacopina: “Aspettiamo riduzione debiti”

“Sarò sempre a disposizione di tutti i tifosi, ma prima dobbiamo chiudere questo accordo”. A dirlo è Joe Tacopina, avvocato americano interessato all’acquisto del Catania. L’ex numero uno di Bologna e Venezia, intervistato da Catania.eu ha poi proseguito: “Sto logicamente aspettando un risultato sulla riduzione dei debiti – ha sottolineato Tacopina -. Perché entrare in un club che ha 60 milioni di debiti, anche se alcuni accettabili come Torre del Grifo, rende impossibile far crescere il club ai massimi livelli e spendere i soldi per i giocatori e l’organizzazione”.