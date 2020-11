Droga e armi in casa: un arresto ed una denuncia

VIZZINI – I Carabinieri della Stazione di Vizzini, insieme a quelli dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 27enne, nonché denunciato un 67enne, poiché ritenuti responsabili di detenzione illecita di arma da fuoco e di munizioni, nonché, per il solo giovane, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La perquisizione

Nell’ambito di un più ampio servizio volto al contrasto dei reati inerenti la compravendita di stupefacenti, i militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione, sottoponendo a sequestro, 4,60 grammi di marijuana, 1 bilancino di precisione e 80,00 euro, ritenuti provento della vendita della sostanza illecita. I militari hanno poi esteso la perquisizione ad un’altra struttura costruita all’interno del terreno di proprietà dei predetti, al cui interno sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 1 pistola calibro 7,65 a salve modificata, 36 proiettili calibro 7,65, nonché un bossolo dello stesso calibro ed ulteriori 3 munizioni calibro 9×19 luger. L’arrestato, terminate le formalità di rito, è stato relegato presso la sua abitazione.