Il giorno dell’uscita della Ps5: i siti dei rivenditori online in tilt

La nuova consolle per videogames della Sony in vendita da oggi anche sul mercato italiano

PALERMO – Tutti pazzi per la nuovissima Playstation 5. È possibile solo da oggi, 19 novembre, acquistare la nuova console, ma su tutti i siti è già sold out. Di cosa stiamo parlando? Si tratta della console nex gen di casa Sony, disponibile in due formati: la Digital Edition al prezzo di 399€ e la traditional Playstation 5 al prezzo di 499€.

I siti online di negozi come MediaWorld, Unieuro ed Euronics Bruno sono intasati e i pochi pezzi disponibili al preordino sono già tutti esauriti. Per accedere al sito Mediaworld è indispensabile attendere un turno da remoto e una volta giunto il proprio turno ciò che appare è la frase: “Ci scusiamo per il disagio, stiamo lavorando per offrirvi un servizio migliore e per tornare online il prima possibile”. Insomma è totalmente impossibile procedere alla preordinazione dell’ambita Playstation. Quello che ci raccontano i dipendenti e gli addetti alla sicurezza di Mediaworld è che le decisioni assunte da Sony di non predisporre la vendita nei negozi fisici ha permesso il rispetto delle norme di sicurezza anti-covid e questo significa solo una cosa: nessun assembramento e completo rispetto delle norme stabilite dal decreto. La ressa resta online.

La situazione è analoga sul sito Euronics che al momento ci rivela un messaggio di errore su pagina bianca e su scritto “403 Forbidden – nginx”; una differente situazione la troviamo sul sito Unieuro dove si riesce ad accedere ma gli articoli in questione risultano non disponibili, invitando l’utente a ricevere, qualora interessato, una notifica di disponibilità. In definitiva è veramente impossibile accaparrarsi questo articolo, probabilmente uno dei più ambiti dell’ultimo periodo e dunque non resta che attendere tempi più calmi per provare ad acquistarlo.

La Sony, anche a causa del covid, non è riuscita a produrre un numero sufficiente di Ps5 per soddisfare le richieste e c’è chi parla della prossima primavera come data in cui sarà possibile avere una piena distribuzione della nuova consolle sul mercato.