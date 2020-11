L’ultima udienza di Fabio: un minuto di silenzio in aula

CATANIA – Un minuto di silenzio per Fabio Ferlito prima di aprire le udienze. Sessanta secondi per ricordarlo nella sua “seconda casa”, il Tribunale di Catania. L’avvocato catanese è stato strappato all’affetto di familiari, colleghi e amici dal “virus bastardo”. Un vento di dolore e commozione ha avvolto l’attività processuale. Molti speravano di rivedere il sorriso del gigante, amante del rugby, tra i corridoi del Palazzo di piazza Verga. Non è bastata la catena di solidarietà che ha spinto molti a donare il plasma per poter contribuire al miracolo che purtroppo non è arrivato.

“Il Giudice – racconta Tania Sciuto sui social – ha accolto l’invito del Presidente del Tribunale di anteporre, all’inizio dei lavori, un minuto di silenzio per commemorare il nostro collega, Fabio Ferlito. Con me in aula c’erano anche due colleghi “scampati” al Covid, ossia sopravvissuti all’infezione, ai quali il giudice – commenta – ha rivolto un caloroso saluto di bentornato. È stato un momento, per me, molto toccante che mi ha fatto pensare a come sarebbe bello se tutti ci comportassimo sempre come una grande famiglia”.

“Nell’aula Papa ti abbiamo ricordato Fabio – scrive Antonella Proetto – il giudice ha osservato commossa e provata il silenzio, io mi sono permessa di dedicarti a nome di noi tutti un pensiero che ti possa giungere in cielo: “Fabio uno di noi caduto in campo nella difesa dei diritti dei deboli…cade con te su quel campo una parte di ogni avvocato”.

Salvo Cannata racconta il gesto che ha voluto fare la giudice Scalia: “Ha disposto la trasmissione del verbale alla famiglia come segno di vicinanza degli avvocati e dei magistrati del Tribunale. Veramente un bel gesto”, scrive.

Anche a Bicocca ieri pomeriggio il Pg Antonino Nicastro – come scrive Eleonora Baratta – durante un processo ha voluto fermarsi per commemorare l’avvocato Ferlito anche a nome di tutta l’Associazione Nazionale Magistrati: “La magistratura del distretto si unisce al dolore dell’avvocatura etnea per questa gravissima, assurda, straziante perdita”.

Ha toccato il cuore il messaggio su fb del giudice Santino Mirabella: “L’avvocato Fabio Ferlito non e’ piu tra noi. Ciao caro amico Fabio Compagno di tanti concorsi, di viaggi, di divertimento. Ora potrai riprendere le tue discussioni giurisprudenziali con Roberto Camilleri, e non finirete più, come 30 anni fa… La tua ironia, la tua buona creanza resteranno come una eco in quel triste Tribunale.Io qui, con Carmelo, Anamaria e tanti altri, porteremo avanti una battaglia contro un sistema che spende milioni per i banchi con le rotelle o i monopattini, ma non predispone banche di plasma e centri attrezzati. Il tuo nome tatuato su tutti noi”.

L’ultimo saluto per Fabio è previsto oggi pomeriggio alle 16. I funerali saranno celebrati in Cattedrale: a causa del Covid potranno partecipare solo 200 persone. Intanto su iniziativa anche del mondo sportivo è stata attivata una raccolta fondi che andrà alla moglie dell’avvocato scomparso (Iban IT09N0311516903000000000309 ANA MARIA DESPAINE).

“Ciao Fabio ora chi mi chiama per dirmi ‘Monica l’udienza….’, scrive l’avvocato Foti. Ma Fabio, anche da lassù con la toga sempre sulle spalle, riuscirà a fare quella telefonata. Oggi più che mai abbiamo bisogno di aggrapparci alla speranza di credere. Avvocato, buon viaggio.