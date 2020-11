Perseguitata dall’ex, si barrica in un negozio: per l’uomo scatta l’arresto

PALERMO – Un romeno, Bobi Gruia, di 37 anni, soprannominato “Ursu” per il suo modo di fare, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Gela per il reato di stalking in flagranza in danno della ex compagna, sua connazionale. L’uomo risulta già indagato per altri episodi di maltrattamenti in famiglia ma anche per furti, lesioni personali, furto aggravato, minacce e detenzione di armi. L’arresto è avvenuto ieri pomeriggio nel centro storico di Gela quando Bobi Gruia si è recato con fare minaccioso nel negozio dove lavora la sua ex convivente, che, per sottrarsi alla violenza di “Ursu”, si è barricata nell’esercizio abbassando la saracinesca e telefonando al pronto intervento delle forze dell’ordine. I poliziotti hanno trovato il romeno ancora sul posto e lo hanno arrestato rinchiudendolo nel carcere di Gela a disposizione della magistratura. (ANSA).