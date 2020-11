Saturnia Aci Castello, parla il Ds D’Angelo: “L’età media incide”

CATANIA – Domenica scorsa Saturnia Aci Castello è stata sconfitta in casa dell’Aversa Normanna e il ds Piero D’Angelo crede che non sia stata così immeritata questa sconfitta.

“Sicuramente – dichiara il Ds al sito ufficiale – incide l’età media dei giocatori e la poca esperienza a questi livelli. Basti pensare che domenica in campo c’erano, a parte il libero, Giuseppe Zito, che è un veterano, tutti giovanissimi tra i 20 anni, un diciottenne e un diciassettenne, Di Franco e Andriola, che hanno esordito in A grazie alla collaborazione con la Roomy di Giovanni Barbagallo”.

“Siamo passati da momenti eccezionali ad altri davvero negativi, la continuità nel gioco è quello che oggi manca alla Saturnia. Ad inizio campionato sapevamo a cosa stavamo andando incontro ed eravamo preparati a questo tipo di problematica, di contro posso dire che questi ragazzi stanno comunque dimostrando di essere all’altezza del campionato (non dimentichiamo che il 90% della squadra ha fatto l’esordio in A per la prima volta quest’anno), hanno la voglia e le caratteristiche fisiche e tecniche per diventare atleti forti e di alto livello”.

“Per il girone di ritorno contiamo di essere più amalgamati, di ridurre i momenti negativi e di aumentare la continuità nel gioco”.