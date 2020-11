Calciatori del Palermo dal cuore d’oro: il regalo al quartiere Zen

“Costruire il futuro con il calcio di solito è solo un modo di dire. Invece, è proprio quello che hanno fatto i giocatori del Palermo nell’ultimo mese e mezzo. Nel tempo libero capitan Santana e compagni si sono rimboccati le

maniche e hanno messo a nuovo il campo di calcetto dell’istituto comprensivo ” Giovanni Falcone” dello Zen”.

Apre così l’edizione odierna de La Repubblica, parlando della splendida iniziativa presa dai calciatori rosanero. Un atto d’amore nei confronti della città, cercando di rinforzare ancor di più il loro legame con gente e territorio.

Un campo nuovo di zecca, manto erboso in sintetico e recinzione del vecchio campetto sistemata. I fondi sono quelli del premio promozione che i giocatori del Palermo hanno deciso di non accettare, lasciando 200 mila euro alla società e 50 in beneficenza, che stanno utilizzando per aiutare per la realizzazione della struttura.

“Del budget rosanero 30 mila euro sono stati impiegati per l’acquisto del manto erboso e di tutto l’occorrente per la posa del tappetino, la gestione e la manutenzione del campo – si legge sul quotidiano. Ma il ruolo dei giocatori del Palermo non è stato solamente finanziario: Pelagotti, Santana, Doda e Crivello si sono proprio sbracciati per gli interventi necessari alla realizzazione dell’opera”.

Il tutto sotto l’occhio attento de Le Iene, che fin dal primo momento si sono prodigate per cercare di aiutare l’istituto di via Pensabene. Nelle prossime puntate, quindi, bisognerà attendersi un servizio dedicato ai colori rosanero e all’amore che hanno i calciatori verso la città di Palermo.