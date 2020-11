Covid, morto don Alessandro Manzone: il saluto commosso

PALERMO- “Arrivederci in Paradiso Padre Alessandro. Oggi è tornato al Padre il caro Padre Alessandro Manzone presbitero della Chiesa di Palermo, parroco della Parrocchia Mater Misericordiae. Il Signore lo abbia in gloria e consoli la sua famiglia e le comunità parrocchiali che ha servito. Padre Alessandro prega per la tua diocesi, per le vocazioni e per tutti noi tuoi confratelli. Custodiremo il tuo sorriso, la tua amabilità e umanità, il grande senso di fraternità verso tutti i sacerdoti e il tuo senso di chiesa”. Questo è il saluto di don Giuseppe Calderone, direttore della pastorale giovanile. Un saluto commosso per un sacerdote molto amato.

Don Alessandro Manzone, parroco di Mater Misericordiae, in via Liguria, sacerdote noto era in ospedale per le conseguenze dell’infezione da Covid-19, le sue condizioni erano peggiorate nelle ultime ore.