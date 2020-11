“Sperimentazione di marijuana light”: 37enne torna il libertà

CATANIA – “Ha ammesso l’addebito relativo al furto di energia ma ha negato qualsivoglia responsabilità in ordine al reato di detenzione e coltivazione illecita della sostanza stupefacente sequestratagli affermando che la stessa si inseriva nell’ambito della propria attiva di imprenditore agricolo avendo in corso una sperimentazione di attività di coltivazione di marijuana light”.

Questo è messo nero su bianco nell’ordinanza a carico del 37enne finito due giorni fa agli arresti a seguito di una perquisizione dei carabinieri in uno scantinato a Mascali che ha portato al sequestro di 25 chili di marijuana.

La gip Loredana Pezzino ha convalidato l’arresto ma non ha accolto la richiesta di misura cautelare nei confronti dell’uomo, difeso dagli avvocati Michele Pansera e Francesco Samperi, in quanto “il quadro indiziario – si legge nel provvedimento non può ritenersi qualificato in termini di gravità avuto riguardo al contesto e in assenza di relazione tossicologica assolutamente dirimente allo scopo di accertare la quantità di principio attivo presente nella sostanza e nelle piantine”.

Il gip, dunque anche considerato lo stato di incensuratezza dell’indagato, ha disposto la remissione in libertà del 37enne.