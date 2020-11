Palermo, Sagramola scopre le carte: “Bisogna avere pazienza”

“Dobbiamo avere ancora un po’ di pazienza, capisco che i tifosi ne hanno avuta anche troppa fino ad oggi, però ci sono state una serie di fatti e di circostanze che hanno impedito all’organico di crescere compiutamente”. A dirlo è l’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, parlando dell’avvio di stagione della squadra rosanero: “Ad oggi, secondo me, nemmeno l’allenatore sa esattamente il potenziale complessivo della squadra – ha spiegato Sagramola ai microfoni di TRM -. Si conoscono le qualità dei singoli calciatori, ma della squadra ancora non completamente perché per un motivo o per un altro abbiamo dovuto far fronte a tante emergenze”.

CAPITOLO ATTACCANTE

“Sapevamo di non aver preso l’attaccante da 20 gol – precisa l’ad del club di viale del Fante – anche perché in realtà non ce ne sono in Lega Pro e che ti garantiscono i 20 gol: non c’è il Cristiano Ronaldo o l’Ibrahimovic di turno che ti assicurano una certa capacità realizzava. Difficilmente trovi quello che tutti gli anni segna così tanti gol a stagione. Quelli che effettivamente garantiscono una certa prolificità non li trovi così per strada, per cui questo lo sapevamo e sapevamo anche di aver messo a disposizione dell’allenatore un certo numero di calciatori, ciascuno con patrimonio di un certo tipo e che se arriveranno a esprimere presto il loro potenziale in grado di sopperire a questa carenza del ‘Cristiano Ronaldo’ di turno. Per cui ci vuole un po’ di pazienza”.

Infine, Sagramola si è soffermato sulle motivazioni che hanno spinto i calciatori ad accordarsi col Palemo: “Tutti i ragazzi che hanno accettato di venire, e l’allenatore in primis, lo hanno fatto perché convinti di dover recitare un determinato ruolo, per cui per primi sanno che non ci si può permettere di vivacchiare sulle vittorie. Hanno la consapevolezza di avere delle qualità complessive e che ci sono delle ambizioni che devono necessariamente non farli ritenere soddisfatti di quanto fatto fino ad ora. Aldilà dei ritardi con cui ci siamo dovuti confrontare non possiamo dimenticare le figuracce a Bisceglie o in altre partite. Ecco perché dico che a sprazzi si comincia a vedere il Palermo, ma è solo tra altre 5/7 partite che si conoscerà il vero volto e il potenziale di questa squadra”, ha concluso Sagramola.