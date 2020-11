Centro scommesse abusivo aperto nonostante i divieti: sequestrato

CATANIA – Continua l’attività della Polizia di Stato volta, tra l’altro, alla verifica del rispetto delle prescrizioni previste dal DPCM “antiCovid”, allo scopo di assicurare che gli esercizi pubblici, per i quali è prescritta la chiusura, rispettino tale obbligo.

I controlli

La Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa della Questura ha controllato un’agenzia abusiva di scommesse in viale M. Rapisardi. Poiché l’esercizio era aperto, in contrasto alle norme espresse nel DPCM “antiCovid”, è stata comminata una sanzione amministrativa per 400 euro. Inoltre, è scattato il sequestro penale dei locali poiché vi si effettuavano scommesse sportive pur essendo privi di autorizzazione di Polizia. Dal controllo sono anche scaturiti una sanzione amministrativa di euro 10000 e il sequestro amministrativo di nr. 1 PC poiché adibito a “slot machine”.