Coronavirus, urgente: “Serve plasma per atleta ricoverato”

Maurizio Jack Giustolisi, dipendente ST, ha 44 anni, “purtroppo – raccontano i colleghi – non sta rispondendo alle terapie previste dal protocollo”.

CATANIA – Appello urgente per un giovane atleta, “senza alcuna patologia pregressa”, che sta lottando contro il coronavirus. Maurizio Jack Giustolisi, dipendente ST, ha 44 anni, “purtroppo – raccontano i colleghi – non sta rispondendo alle terapie previste dal protocollo”.

L’appello

Angelo Mazzeo, segretario provinciale Ugl Metalmeccanici, ricorda che Giustolisi è un runner, atleta di primo livello, “dopo i primi segnali positivi, non sta rispondendo più alle normali terapie previste dal protocollo”.

“Lui è un atleta – continua il sindacalista – quindi un soggetto senza patologie e concretamente forte, ma sfortunatamente, nonostante questo, non sta riuscendo a superare questo virus terribile che è il Covid-19”.

Chi può donare



“L’appello nel donare è rivolto – scrive Mazzeo – a tutti coloro i quali hanno già avuto il Covid-19. Il gruppo sanguigno di Maurizio è il “B negativo”, e si trova ricoverato presso l’Ospedale Garibaldi (vecchio), quindi basterà recarsi presso il centro trasfusionale dello stesso nosocomio e donare per permettere a Maurizio di uscire da questo incubo”.



“Passaparola”



“Il mezzo di comunicazione oggi è importante affinché si possa procedere con un veloce ‘passaparola’ e trovare magari chi, oggi, può rappresentare un’effettiva salvezza”.

Possono donare il plasma iperimmune:

– soggetti sintomatici con tampone positivo che siano stati in isolamento per 10 giorni di cui almeno 3 senza sintomi con successivo tampone negativo

– soggetti asintomatici con test sierologico positivo IgG e successivo tampone negativo.



“Non lasciamo da solo Maurizio in questa battaglia – conclude Mazzeo – ma affrontiamola insieme, perché noi tutti uniti, congiunta alla forza di Maurizio, possiamo farcela”.