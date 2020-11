Mazzaglia e la regia di Cosa nostra: condannati boss e soldati

CATANIA – Quando è scattata l’inchiesta Overtrade lo scorso gennaio si è parlato dell’azzeramento del gruppo di Cosa nostra di Mascalucia. Ma analizzando l’apparato probatorio e i verbali dei collaboratori di giustizia l’indagine coordinata dai pm Rocco Liguori e Lina Trovato ha permesso di poter cristallizzare progetti e piani di riassetto organizzativo della cupola (militare) di Cosa nostra.

Una lente di osservazione privilegiata che ha permesso di documentare due anni di storia criminale della famiglia Santapaola-Ercolano collegata alla figura di Salvatore Mazzaglia, nino ‘u calcagno, cognato dell’ergastolano Pietro Puglisi (braccio fedele del famigerato e pentito Giuseppe Pulvirenti, ‘u Malpassoto, scomparso tempo addietro).

I carabinieri, dal 2016, hanno focalizzato una precisa attività di intelligence attorno alla figura del boss scoprendo come – attraverso le sue conoscenze e canali – avesse creato una ricca rete di traffico di sostanze stupefacenti. Risultati investigativi che hanno portato qualche giorno fa alla condanna a 20 anni da parte del gup Simona Ragazzi. Si è chiuso infatti il primo capitolo del processo abbreviato a carico degli imputati coinvolti nel processo Overtrade.

Un altro personaggio chiave è genero di Mazzaglia, Mirco Pompeo Casesa che è stato condannato a 14 anni e 10 mesi. Dalle intercettazioni e dalle tradizionali indagini sono stati ricostruiti anche ponti criminali con altri gruppi storici di Cosa nostra catanese: come quello del Villaggio Sant’Agata (storica roccaforte degli Ercolano). Il nipote dell’uomo d’onore Santo Battaglia, Antonio è stato condannato a 8 anni e 6 mesi. E ci sono anche altri ‘nomi’ collegati a boss di vertice dello scacchiere della famiglia mafiosa catanese: come i nipoti di Roberto Vacante, il marito di Irene Santapaola (figlia dello scomparso Salvatore), Antonino e Dario Vacante. Per loro pene rispettivamente di 3 e 2 anni di reclusione.

Ecco le pene inflitte dalla gup Simona Ragazzi: Antonio Sebastiano Battaglia, 8 anni e 6 mesi, Mirko Pompeo Casesa, 14 anni e 10 mesi, Salvatore Castorina, 8 anni 10 mesi 20 giorni e 40 mila euro di multa, Francesco Codiscopo, 8 anni 10 mesi 20 giorni e 40 mila euro di multa, Fabio De Simone, 10 anni e 40 mila euro di multa (assorbite altre pene precedenti), Maurizio De Simone, 8 anni 10 mesi 20 giorni e 40 mila euro di multa, Davide Fatuzzo, 2 anni e 4 mesi e 6 mila euro di multa, Michele Angelo Fichera, 4 anni e 6 mesi e 27 mila euro di multa, Mariano Giarrusso, 2 anni e 8 mesi e 6 mila euro di multa, Giuseppe Lombardo, 8 anni 10 mesi 20 giorni e 40 mila euro di multa, Victor Andrea Junior Mangano, 9 anni e 4 mesi, Marco Marsala, 8 anni 10 mesi 20 giorni e 40 mila euro di multa, Giovanni Mazzaglia, 9 anni, Salvatore Mazzaglia, 20 anni, Pietro Modaffari, 4 anni 10 mesi e 27 mila euro di multa, Davide Musumeci, 2 anni e 2 mesi e 6000 euro di multa, Elena Nicosia, 8 anni, Carmelo Russo, 6 anni e 8 mesi e 30 mila euro di multa, Salvatore Sambataro, 4 anni e 6 mesi e 27 mila euro di multa, Vincenzo Sapia, 8 anni 10 mesi 20 giorni e 40 mila euro di multa, Davide Lorenzo Sebastiano Scavo, 2 anni 4 mesi e 8000 euro di multa, Antonino Scuderi, 3 anni 4 mesi e 10 mila euro di multa, Sebastiano Orazio Tucci, 3 anni 4 mesi e 10 mila euro di multa, Antonino Vacante, 3 anni 10 mesi e 12 mila euro di multa, Dario Vacante, 2 anni e 6 mila euro di multa, Rosario Zagame, 6 anni e 8 mesi e 30 mila euro di multa, Silvestro Zingale, 4 anni e 6 mesi e 27 mila euro di multa.

Il gup ha assolto Orazio Musumeci dall’unico reato a lui ascritto, mentre ha assolto da alcuni capi d’imputazione Antonio Battaglia, Salvatore Mazzaglia, Antonio Scuderi, Giuseppe Lombardo, Davide Fatuzzo.