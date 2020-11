Palermo, Martin: “Possiamo vincerle tutte, dipende da noi”

"Sono orgoglioso di indossare la fascia. Quando la indossano Accardi o Crivello che sono palermitani so cosa significa per loro"

“Possiamo vincerle tutte. Sono sicuro. Dipende da noi, dal nostro atteggiamento e dalla volontà di vincere che abbiamo”. Parola di Malaury Martin, centrocampista del Palermo. Il regista francese, intervistato da La Repubblica, ha poi proseguito parlando del tecnico rosanero, Roberto Boscaglia: “Non so quanti allenatori hanno mai avuto tutti i problemi che ha dovuto risolvere lui da quando è arrivato a Palermo. Ha dimostrato di essere forte: prima non arrivavano i risultati, poi il Covid ci ha presi in pieno e ha colpito pure lui. Ma ha trovato lo stesso soluzioni per fare reagire la squadra e ottenere un filotto di risultati positivi”.

Martin si è poi soffermato sugli obiettivi della squadra rosanero e della fascia da capitano indossata in occasione della gara contro la Paganese: “Non dobbiamo guardare cosa fanno le altre. Siamo in serie positiva e dobbiamo continuare cercando più vittorie consecutive possibili. Io capitano? Per me che sono un giocatore straniero è stata una bellissima sorpresa. Sono orgoglioso di indossare la fascia. Quando la indossano Accardi o Crivello che sono palermitani so cosa significa per loro – ha concluso il centrocampista francese del Palermo -. Il nostro capitano resta Santana, ma siamo tutti pronti a prenderci questa responsabilità”.